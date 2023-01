Chi è Francesco Mariottini? Età, instagram e fidanzata del giudice di Amici 22

Francesco Mariottini torna ad Amici di Maria De Filippi dopo essere stato uno dei protagonisti. Stavolta sarà il giudice della gara di ballo, al fianco dei giudici ed esperti di danza Virna Toppi e Riccardo Cocchi.

Età e dove è nato

Nato a Jesi, nelle Marche, Francesco Mariottini ha 37 anni. Data di nascita? Il 6 novembre 1985. È alto 1 metro e 75 centimetri. Da bambino, come si legge su Novella 2000, era molto tranquillo e aveva una grande fantasia. Poi ha iniziato lo studio della danza. Tra le passioni, anche il pattinaggio artistico e il violino. In un’intervista con sipario.it ha rivelato di essere stato molto fortunato a nascere e crescere all’interno di un ambiente dalla mentalità aperta: i genitori, infatti, l'hanno da sempre sostenuto.

Ha una fidanzata?

Attualmente non si conoscono le frequentazioni del ballerino. Ma in passato ha avuto una relazione con la collega Alessandra Tognoloni. Ora, però, non si conoscono le sue relazioni: di cui condivide poco sui social.

Instagram e facebook

Non ha TikTok, ma Facebook e Instagram, dove conta più di 23mila seguaci. Tante le foto, ma anche i video delle sue performance.