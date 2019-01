Francesco Chiofalo, operazione al cervello in corso: «Ho voglia di vivere»

Francesco Chiofalo , l'ex concorrente di Temptation Island , ha voluto condividere con i follower, le sue paure a poche ore dall'intervento a cui deve essere sottoposto per un tumore al cervello. Ha voluto parlare, scrivere e sfogarsi con chi sta seguendo la sua tragedia.

Mai avuto così paura -

ra da un po' che non mi facevo vedere in video. Domani mi tocca

, così Francesco Chiofalo su Instagram condivide con i follower la lunga sera prima dell'intervento. Nelle stories l'ex concorrente di Temptation Island non nasconde la paura e ringrazia tutti per l'ondata d'affetto con cui lo hanno travolto da quel terribile giorno, poco prima di Natale, in cui ha annunciato di avere un tumore al cervello.

Ho deciso di postare una foto all’interno dell’ospedale perché per me oggi è un giorno molto importante ... con oggi si chiude il mio percorso di pre-ospedalizzazione. Prima del mio imminente intervento in questi giorni ho dovuto controllare e fare tutta una serie di analisi ai miei reni, al mio cuore, ai miei polmoni e il mio fegato . Dato che mi dovrò sottoporre ad un intervento al cervello molto complicato, lungo e pericoloso. Tutto questo è servito a capire se il mio fisico nonostante la mia giovane età riuscisse a sopportare un intervento di 18 ore al cervello. Ho superato tutte le visite di controllo con successo quindi sono idoneo per l’operazione. Oggi ho ricevuto il nulla osta per eseguire l’intervento. Oramai sono agli sgoccioli ... mancano veramente pochissimi giorni... tra poco mi opererò ... la paura è tanta ... ma c’è in me molta speranza e voglia di vivere

Domani mi opererò, spero che questa non sia l'ultima volta che vedrete il mio faccione nelle storie di Instagram e spero magari di guardare questo video un domani e riderci sopra, come un vecchio ricordo. Non voglio fare il patetico o scenate del genere, voglio semplicemente dirvi che vi ringrazio per l'affetto che mi avete dato - ha spiegato commosso - per me è stato importantissimo

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ha scritto il giovane su Instagram - e».