Gf Vip, Francesco Baccini incontra Maria Teresa Ruta. Barbara D'Urso: «Doveva venire a Live, ma...»

Francesco Baccini sarà ospite della puntata di stasera del Grande Fratello Vip. Il cantautore entrerà in casa per smentire quanto raccontato da Maria Teresa Ruta, che settimana scorsa ha detto di aver avuto un flirt con lui. Ieri sera Baccini avrebbe dovuto essere ospite da Barbara D'Urso a "Live - Non è la D'Urso", ma non si è presentato, lasciando andare il figlio Michael al suo posto.

Stasera Maria Teresa avrà modo di incontrare una vecchia fiamma: Francesco Baccini sarà sulla passerella di #GFVIP per confrontarsi con lei alla luce delle dichiarazioni fatte nelle scorse puntate💥 pic.twitter.com/LDFqPptt58 — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 8, 2021

Baccini non si presenta a "Live - Non è la D'Urso"

La conduttrice in puntata ha spiegato: «Noi avevamo annunciato, anche al tg e nei nostri promo, che ci sarebbe stato Francesco Baccini. Siccome noi annunciamo gli ospiti solo unicamente dopo aver avuto la conferma scritta dal protagonista, in questo caso Francesco Baccini, o il suo agente… Quindi era tutto confermato. Poi è sopraggiunta una cosa, che adesso non posso dirvi ma che comprenderete nei prossimi giorni, per cui abbiamo invitato il figlio di Francesco Baccini, Michael, che sa la verità perché gliel’ha raccontata il padre». Il motivo della mancata ospitata è presto spiegato: Baccini stasera sarà ospite di Alfonso Signorini al Gf Vip, a cui ha deciso di concedere l'esclusiva.

