Francesco Arca in lacrime a Verissimo: «La morte di mio padre? È uscito una mattina per andare a caccia non è più tornato. Voglio sapere la verità»

Il weekend di Canale 5 è firmato Verissimo. Anche oggi, 1° giugno, andrà in onda alle 16,30 il rotocalco di Mediaset condotto da Silvia Toffanin, ma vista l'estate che si avvicina Canale 5 manderà (da ora in poi) Verissimo-Le storie un Best Of delle interviste più emozionanti di questa edizione.

Si parte da Francesco Arca ospite lo scorso 23 marzo, che ha presentato il suo libro “Basta che torni” uscito il 19 marzo dedicato al padre morto. E proprio di questo ha parlato nel salotto di Verissimo. Ricordiamo dunque cosa ha detto.

Verissimo-Le Storie, le interviste del week end: dalla commovente storia di Francesco Arca agli amori tormentati di Melissa Satta

Francesco Arca e la morte del padre, il racconto a Verissimo

L'ex di Uomini e Donne oggi (che ha 44 anni), è un uomo realizzato, sposato con Irene Capuano e padre di due figli, Maria Sole e Brando Maria. La sua intervista a Verissimo è stata un viaggio a ritroso tra sofferenze e successi, ma soprattutto ha toccato il doloroso tema della morte del padre Silvano, scomparso nel 1995, quando Francesco Arca aveva 16 anni. «Papà era un paracadutista, quando partiva gli dicevo sempre questa frase: "Basta che torni' e funzionava perché lui è sempre tornato», ha raccontato l'attore. Poi però, quando aveva 16 anni, Silvano non è più tornato: «Era uscito la mattina presto per andare a caccia e non è mai tornato. C'è stato un presunto incidente durante la caccia. Sono state fatte delle indagini, poi questo è un giudizio del tutto personale, non ho le basi, di legge, per poter dare un giudizio su questa vicenda, umanamente dico che qualcosa è andato storto».

L’uomo, un paracadutista militare, fu colpito a morte durante un incidente di caccia i cui contorni non sono mai stati chiariti. «Secondo me ci hanno raccontato una versione vicina alla verità. Ci sono tantissime incongruenze che sono venute fuori successivamente», ha poi aggiunto Arca, alludendo alle indagini svolte dopo l’incidente. «Adesso ho il cuore tranquillo, ma mi basterebbe un pizzico di verità. Non sto accusando nessuno, ma il dubbio che non si sia trattato di un incidente c'è», le parole dell’attore pronunciate davanti a una SIlvia Toffanin molto commossa.