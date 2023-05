Francesca Fagnani e la storia con Enrico Mentana, la rivelazione: «Fu lui a darmi il primo bacio. In ascensore. Fu inaspettato»

Francesca Fagnani in copertina su Vanity Fair insieme alle sue cagnoline Nina e Bice, due esemplari di Cavalier King. Enrico Mentana. E svela un particolare inedito: fu proprio il giornalista a dare il primo bacio. «In ascensore. Salutandomi. Fu inaspettato».

Francesca Fagnani ospite da Geppi Cucciari stasera in tv: l'amore con Mentana, i figli mancati, la morte della madre

Francesca Fagnani e la storia con Enrico Mentana

Era il 2013 quando le loro strade si sono incrociate, lei ha 43 anni lui 68, e da allora vivono una storia d'amore riservata per quanto possono. Ha definito «L'amore è come il Giro d'Italia che si vince a tappe», e non mancano le cadute, ma sono proprio quelle a servire: «Faccio fatica a credere nell’amore per sempre. Come si fa a desiderare la stessa persona negli anni, addirittura per sempre? Quando l’amore va bene cade, si trasforma. Quando va male ci si lascia subito o ci si lascia dopo», spiega. Francesca ed Enrico vivono a Roma, non hanno figli (il giornalista di La7 ne ha 4 dalle precendeti relazioni) ma hanno le due cagnoline da crescere insieme.

Francesca Fagnani: «La storia con Enrico Mentana? Finalmente comincio a essere conosciuta anche io. Il mio sogno? Berlusconi a Belve»

Il commento sul caso Fazio

Non mancano, però nell'intervista, commenti all'allontanamento di Fabio Fazio dalla Rai di cui parla con estrema lucidità. «È una perdita per la Rai ma non per i telespettatori, per fortuna, che lo troveranno su un’altra rete. C’è ormai tanta offerta: chi sa lavorare non resterà mai fuori»