Scontro tra Francesca De Andrè e Roxy Zamboni al Grande Fratello

di Ida Di Grazia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando c'ènei paraggi lo scontro trash è assicurato. Durante la diretta della sesta puntata della De Andrè ha incontrato la sua rivalein arte Roxy a proposito del presunto tradimento con il suo fidanzato. Volano insulti il più grave è quello che Francesca rivolge all'influencer: «Il c*** non te lo spacchi certo in fabbrica».La bionda influencer entra nella casa in modo aggressivo: «A cuccia e mi ascolti. Sono due settimane che parli», «a cuccia a me non me lo dici e non sono due settimane, ma una fai almeno bene i calcoli», risponde Francesca. Roxy le spiega che quelle foto non sono vere, che tra lui e il fidanzato non è mai successo niente, ma Francesca non sente ragioni, parte una lite furiosa fatta di urla e insulti. «Io lavoro in fabbrica e mi spacco il c*** dalla mattina alla sera» urla Rosy, «Lo so io dove te lo spacchi il c**lo», ribatte la De Andrè, volano insulti gravissimi.Finalmente si placano gli animi e Francesca sembra tornare sui suoi passi: «Se non è vero ti chiedo scusa», dice Francesca, «tu parli di me e non vedi quello che stai combinando con Gennaro, io non ho bisogno di venire qui al Grande Fratello per farmi conoscere». «L'ho vista negli occhi e le credo - conclude la De Andrè parlando con la D'Urso -. Parlavo da donna ferita, ma ora vorrei solo vedere Giorgio».