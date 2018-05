Francesca Cipriani, dall'Isola al trono di "Uomini e donne": «Trovo il fidanzato e porto pepe nella trasmissione»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – “Mi piacerebbe sedere sul trono di “”. Magari mi porterebbe fortuna”., naufraga dell’Isola dei Famosi si candida per un post nella trasmissione di Maria De Filippi per trovare un fidanzato (“Rispettoso. Non cattivo e narcisista come quelli che ho incontrato finora”) e per la stima per la conduttrice: “La stimo molto e vorrei incontrarla. E poi perché porterei un pizzico di pepe e il mio sarebbe un trono particolare: non voglio rose dai miei corteggiatori, ma specialità culinarie; sono una mangiona!”.Francesca si dimostra soddisfatta della sua esperienza nel reality Mediaset (“Si, è stata un’esperienza forte: tuti pensavano che avrei mollato dopo 48 ore e invece sono rimasta in Honduras per tre mesi. L’Isola ti segna”) e ribadisce che i suoi attacchi di panico non sono stati una prova da attrice: “I miei attacchi di panico sono stati veri, purtroppo! Non avrebbe avuto senso fingere, anche perché non tuffandomi dall'elicottero ho rischiato di essere fuori dal programma: stare in mare aperto e lanciarmi da quell'altezza mi ha fatto paura per davvero!”.