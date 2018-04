Isola dei Famosi, scandalo fuori onda. Francesca Cipriani e Rosa Perrotta contro Bianca: «La odio, la odio, ora si sa tutto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'fa ancora parlare di sè in queste battute finali. A finire al centro dell'attenzione questa volta sonoche, in un fuori onda, avrebbero accusatodella loro esclusione dal gruppo degli "eletti", avvenuta poco prima."Io la odio, io la odio. La realtà è che a lei dà fastidio chi la sgama", ha dichiarato Rosa. La Cipriani, poi, ha aggiunto: "Ormai sono uscite fuori le cose" e Rosa ha risposto: "Che presuntuosa da noi si dice fr...". Torna a parlare poi Francesca, che chiede l'esclusione dal programma della Mancini.Bianca Atzei non sembra quindi star passando un periodo facile. Nell'ultima puntata sua madre, vedendola piangere, ha rivelato alcuni dettagli del passato della cantante: "Sei forte Bianca, sono orgogliosa di te. Stai zitta un attimo: tre anni fa hai subito una cosa in ospedale che sappiamo solo io e te. Non voglio più vedere nessuno che ti sotterra così. Fregatene di tutto e pensa a te stessa, figlia mia. Basta. Basta, devi smetterla di piangere".