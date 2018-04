di Valeria Arnaldi

«A mia madre solo perché è venuta da te in trasmissione per difendermi, ed è stata molto felice di farlo, hanno tolto la pensione di invalidità. Volevo dirlo»., al suo ritorno in Italia, dall’Isola dei Famosi, sceglie Domenica Live per denunciare quanto accaduto alla madre, dopo aver partecipato ad alcune puntate della trasmissione condotto da, che si è riservata di approfondire la questione.Sollecitata poi dagli ospiti a chiarire la storia dell’attacco di panico in elicottero, al momento di tuffarsi, ache sosteneva avesse recitato, la Cipriani ha risposto:«Stavo male davvero, ero a venti metri di altezza, stavo per avere un collasso. Non fingo, non ho mai finto. Anche senza telecamere intorno, mi prendono questi momenti da pazzerella».