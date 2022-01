Francesca Barra e Claudio Santamaria, la figlia è positiva: «Ma noi siamo negativi». E posta la foto su Instagram

«La mia piccola Emma Angelina è isolata da qualche giorno perché positiva (noi negativi), ha avuto la febbre e adesso sta meglio. I bambini attingono a mille risorse, ma io mi sentivo così triste a non poterla stringere!». È quanto confessa con un post su twitter Francesca Barra, conduttrice tv, moglie dell'attore Claudio Santamaria.

Francesca Barra, la figlia è positiva: il racconto

«Non sapevo come farle compagnia o pulirle la stanza, come entrare essendo incinta. Così mi sono ingegnata comprando guanti, tuta usa e getta, visiera e usando doppia mascherina. Sicuramente - ammette - avrò sbagliato qualcosa (dovevo mettere i doppi guanti e togliere la tuta usa e getta sfilando prima quella e dopo le varie protezioni), ma ci tengo a ringraziarvi per i consigli».

Conclude Francesca Barra: «Siamo tutti impegnati con senso di responsabilità, amore e collaborazione, in casa e fuori. Massima vicinanza e solidarietà a tutte le famiglie in difficoltà, a chi soffre, a chi è solo, a chi vive ore drammatiche. Per questo riduciamo al massimo le polemiche e le sciocchezze e ritorniamo a sentirci più uniti e altruisti».