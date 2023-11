Frances Sternhagen, morta l'attrice che interpretava la suocera di Charlotte in "Sex and the City": aveva 93 anni

L'attrice statunitense Frances Sternhagen, che ha conquistato il grande successo in età matura con ruoli materni in popolari serie tv come "Cin cin", "E.R. - Medici in prima linea" e "Sex and the City", è morta lunedì 27 novembre nella sua casa a New Rochelle, New York, a 93 anni.

L'annuncio della scomparsa è stato dato dal figlio Tony Carlin al "New York Times".

Chi era

Sternhagen ha avuto fin dagli esordi una strepitosa carriera a Broadway, interpretando ruoli da protagonista in numerose produzioni teatrali, come "Driving Miss Daisy" e "On Golden Pond" interpretando formidabili donne anziane quando era così giovane da dover truccarsi per invecchiare.

Per quattro volte è stata candidata al Tony Award, vincendo il premio due volte per le sue performance sul palcoscenico in "The Good Doctor" e "The Heiress". Il suo debutto davanti alle telecamere avvenne in telefilm degli anni '60. Dal 1986 al 1993 ha interpretato il ruolo della madre iperprotettiva Esther Clavin nella sitcom "Cin cin". Ha vestito poi i panni di Millicent Carter, la nonna del dottor John Carter (Noah Wyle), in diciannove episodi della serie televisiva "E.R. - Medici in prima linea" (1997-2003). Ha interpretato, inoltre, il personaggio di Bunny MacDougal, prima suocera di Charlotte York (Kristin Davis) in dieci episodi della serie televisiva "Sex and the City" (2000-2002).