Arbore, Boncompagni e Raffaella Carrà in una foto "con una loro amica di colore". Conosciuta in tutto il mondo

Tre miti della televisione e della radio italiana. Una foto d'epoca, postata da un'utente su Facebook. Una foto che da una parte è un piccolo pezzetto di storia del costume italiano, e molto probabilmente anche uno delle foto a cui i tre miti nostrani saranno più che affezionati. Una foto, che però attrae anche la curiosità per quella particolare didascalia, che elenca i nomi dei tre protagonisti della tv italiana, ma non cita il nome dell'amica di colore.La foto, con la didascalia di un giornale dell'epoca che strappa un sorriso, mostra Gianni Boncompagni, Renzo Arbore e Raffaella Carrà in compagnia di una "loro amica di colore". Una giovane amica di colore. Ma dotata di uno straordinario carisma e di un inconfondibile talento musicale. Già allora una cantante famossissima. L'avete riconosciuta? Beh, probabilmente si, perché stiamo parlando di una persona estremamente famosa. In tutto il mondo.L'avrete riconosciuta in molti, "l'amica di colore" di Arbore, Raffaella Carrà e Gianni Boncompagni, che altri non è che, la regina del Soul, deceduta proprio da pochissimi giorni Succedeva anche questo, nell'italia degli anni 60 e 70. Un'Italia che - per certi aspetti - ci manca un po'.