L'Eredità, la risposta del concorrente spiazza tutti. «Ha detto una parolaccia?». Flavio Insinna reagisce così

Flavio Insinna , la risposta incredibile del concorrente all'Eredità spiazza tutti. «Ha detto una parolaccia?». Pochi minuti fa, è terminata la puntata del quiz preserale di Rai1. Oggi, l'ex campione Francesco ha perso e ha salutato tutti. Alla ghigliottina ci è arrivata Monica. Ma è durante uno dei giochi del programma che avviene qualcosa di inaspettato.

Al duello che può costare l'eliminazione, ci finiscono Domenico e Ruggero. A quest'ultimo, Flavio Insinna chiede: «Lo sono Carlo Verdone e Christian De Sica, con la C». Parte il tempo e iniziano ad apparire le prime lettere. Ruggero però tentenna e prova qualche parola. Una su tutte, però, attrae l'attenzione dei telespettatori. «Ha detto cogl***?», chiedono increduli alcuni "ereditiers" su Twitter. E ancora: «Ha detto la parolaccia?». Ma c'è chi spiega: «Ha detto cognomi». E in effetti, riascoltando attentamente l'audio, il concorrente avrebbe detto proprio «cognomi». Per poi correggersi e dare la risposta esatta: «Cognati». Lasciandosi andare anche a un piccolo sorriso per la gaffe, che ha generato l'ilarità sui social. Flavio Insinna, in maniera professionale, continua il gioco.

Si arriva, poi, alla ghigliottina. Monica arriva alla fase finale con 230mila, ma dimezza una volta e gioca per 115mila euro. Le parole a disposizione sono «famiglia, notte, chiedere, nonna, buon». La concorrente non riesce a espugnare il gioco finale. Risponde infatti «effetto», ma la parola misteriosa era «consiglio». Nulla di fatto, dunque. Domani si torna a giocare.