Flavio Insinna, l'annuncio inaspettato in diretta all'Eredità: «Da oggi cambia tutto». "Sparisce" la campionessa Martina Crocchia

Flavio Insinna , l'annuncio inaspettato in diretta all'Eredità: «Da oggi cambia tutto». "Sparisce" anche Martina Crocchia. Pochi minuti fa, è terminato il quiz preserale di Rai1. Oggi, però, il format è stato "modificato". In studio non ci sono i soliti volti, manca anche la campionessa veterana Martina Crocchia. A spiegare tutto, il conduttore Flavio Insinna

«Da oggi - afferma - e per un ciclo di puntate torneranno a giocare i vecchi campioni per destinare il montepremi alla Comunità di Sant'Egidio. Com'è accaduto l'anno scorso, quando ci trovavamo in emergenza. Il periodo è quello che è e torniamo a giocare per la solidarietà. Nel corso delle puntate si alterneranno diverse associazioni benefiche. Iniziamo con Sant'Egidio».

E la prima puntata va subito a segno. Il neocampione Marco arriva alla fase finale con 35mila euro. Le parole a disposizione sono correre, morale, grido, cuoco, richiesta. Il concorrente, che nella vita è un ingegnere, non ha dubbi: «Mi si è accesa la lampadina, la parola è aiuto. Correre in aiuto, aiuto morale, grido d'aiuto, aiuto cuoco e richiesta d'aiuto». Flavio Insinna non può che certificare la vittoria del campione, i primi 35mila euro arrivano a Sant'Egidio. Domani si torna a giocare per la solidarietà.