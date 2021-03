Flavio Insinna, il concorrente indovina la ghigliottina all'Eredità. Ma un dettaglio spiazza i fan: «Non è possibile...». Pochi minuti fa, si è conclusa su Rai1 la puntata del quiz preserale condotto da Flavio Insinna. Campione del giorno il concorrente Yuri, che indovina anche la parola misteriosa della ghigliottina, portando a casa 35mila euro. Ma un particolare incuriosisce i fan. Andiamo con ordine.

Yuri ha a disposizione le parole "mille", "mondo", "coprire", "saluti" e "dolci". Il campione non esita e scrive la parola "baci", che si rivela la risposta esatta. Immediati i complimenti di Insinna. Poi ironicamente lo bacchetta: «Però mi hai buttato così quei mille baci, non ti sei ricordato la poesia di Catullo, tu che hai fatto studi letterari».

Ma c'è un particolare che attrae l'attenzione dei fan. «Alla fine, Yuri si toglierà la maschera e si scoprirà che è Alessandro Gassman». E ancora: «Ma è identico a Gassman». E c'è chi ci scherza su: «C'è un po' di Yuri in questo Alessandro Gassman». C'è anche chi va controcorrente: «Secondo me è Tognazzi». In ogni caso, Yuri incassa la sua seconda vittoria all'Eredità ed è tripudio social.

