Fiorello, debutto da record di Viva Rai 2: tra agenda Meloni e Lillo ambientalista il Morning show conquista tutti

Una campagna promozionale imponente, tra Instagram, RaiPlay, comparsate in altri programmi (a partire da “I soliti ignoti” dell’amico Amadeus) e pure la polemica con la rappresentanza sindacale dei giornalisti Rai e con il Tg1 per via dell’ipotesi iniziale di collocare il nuovo morning show del comico siciliano nello spazio del Tg1 Mattina. E “Viva Rai2” parte con il botto. La prima puntata del morning show di Fiorello ha debuttato ieri mattina – dalle 7.15 alle 8 – con il 14,1% di share, pari a 683 mila spettatori. Una crescita di quasi +13 punti rispetto al lunedì precedente. Un record, per il mattino di Rai2. Superato anche il Tg1 Mattina, che nella giornata di ieri ha totalizzato il 10,1% di share.

Fiorello, partenza scoppiettante per Viva Rai 2

Il debutto di “Viva Rai2” è stato scoppiettante, tra satira politica e spettacolo. A tenere a battesimo il nuovo morning show di Fiorello è stato Amadeus, che all’indomani dell’annuncio al Tg1 del cast dei big in gara al Festival di Sanremo 2023 ha offerto altre anticipazioni sulla kermesse. Svelando proprio nel Glass Studio allestito fuori dagli studi di Radio Rai a via Asiago dal quale l’amico “Ciuri” conduce il suo programma mattutino il nome di un’altra delle “presenze femminili” – le chiama così – che lo affiancheranno sul palco dell’Ariston. Oltre a Chiara Ferragni, annunciata già come madrina della prima e dell’ultima serata della kermesse, al Festival ci sarà anche Francesca Fagnani, la conduttrice di “Belve”, personaggio rivelazione (social) di questa stagione televisiva. Che porterà così al Festival il tormentone: “Che belva si sente?”. È la domanda con la quale la giornalista romana apre tutte le sue pungenti interviste, nel programma trasmesso in seconda serata su Rai2, e che ieri – in videochiamata – ha rivolto scherzosamente anche allo stesso Fiorello: “Un topo”, ha risposto lui, provando inutilmente a convincere la Fagnani a trascinare davanti al cellulare anche il compagno Enrico Mentana.

Accanto a Fiorello, dietro il tavolo con le prime pagine dei giornali, ci sono la spalla Fabrizio Biggio, Mauro Casciari, il pensionato cantante Ruggero e altri compagni di avventura. Per il debutto lo showman ha voluto con sé anche Carolyn Smith, direttamente da “Ballando con le stelle”, con una sola paletta da giudice, quella con il voto 10. Perché – ha scherzato Fiorello – “ci piacciono solo le critiche costruttive”. Non ha mancato di punzecchiarla: “Bella atmosfera a ‘Ballando’, sembra di stare a casa dei Soumahoro…”. E via di satira politica, tra agenda Meloni, primarie del Pd, Renzi e Calenda (“Siete i Jalisse della politica”). In chiusura anche una videochiamata a Maria De Filippi, che ha spento a distanza una candelina sulla torta di compleanno preparata per lei da Fiorello.