Fiorello, il Tg1 protesta: «No al suo programma nei nostri spazi, è uno sfregio»

I giornalisti del Tg1 contro il nuovo programma di Fiorello. Il mattatore siciliano è pronto infatti a fare incursione nella mattina di Rai1 con “Viva Asiago 10!”. Il nuovo morning show dovrebbe andare in onda sulla rete ammiraglia Rai, e anche su Radio2 e RaiPlay, da lunedì 28 novembre, dopo tre settimane di rodaggio sulla piattaforma web con “Aspettando Viva Asiago 10!”, dal 7 novembre. Per questo, il Comitato di redazione della prima rete ha espresso «tutto il suo sconcerto e la sua totale contrarietà nell'apprendere del possibile approdo di un programma satirico di intrattenimento, guidato da Fiorello, al posto di quasi un'ora di programmazione gestita dal Tg1, nello specifico Tg1 Mattina».

Serena Rossi: «Condurre Sanremo? Potrebbe anche accadere. Adesso mi cercano tutti»

“Viva Asiago 10!”, il nuovo show di Fiorello al centro della protesta

«Sappiamo che l'Usigrai non è stata preventivamente consultata, come deve avvenire in caso di cambio di palinsesto - aggiungono -. E per questo ha già notificato all'azienda la mancata informativa». «Come Cdr siamo consapevoli che questa decisione semplicemente non può essere accettata - si legge nella nota -, né tantomeno imposta, e rappresenta uno sfregio al nostro impegno quotidiano. Ci riserviamo di mettere in campo tutte le opportune forme di protesta. Questo tema sarà al primo punto della prossima Assemblea di redazione, che convochiamo il prossimo giovedì 20 ottobre e alla quale sarà presente il segretario dell'Usigrai Daniele Macheda».