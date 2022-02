Fiorello esordisce a Sanremo: «Sono il booster dell'intrattenimento». Poi il duetto "triste" con Amadeus

«Il Mattarella dell'intrattenimeto italiano». Amadeus introduce così Fiorello alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Lui risponde «sono il booster dell'intrattenimento». Lo showman siciliano impiega quasi un'ora per fare il suo debutto sul palco dell'Ariston, ma l'ingresso è trionfale. «Quanto mi siete mancati», dice rivolgendosi al pubblico, quest'anno tornato al 100%. Poi scherza sulla sua presenza, in dubbio fino all'ultimo. «Menomale che domani me ne vado... non è vero, non vado da nessuna parte».

APPROFONDIMENTI INVISTA Sanremo, tutto pronto per la prima serata del Festival. Le immagini... SPETTACOLI Sanremo 2022, la prima puntata della 72esima edizione del Festival MUSICA Noemi sexy a Sanremo 2022, l'abito è tutto in trasparenza:...

Sanremo 2022, pagelle prima serata: Amadeus in lacrime (10) Lauro poca fantasia (6) Menomale che Fiorello c'è

Fiorello a Sanremo

Nel primo monologo Fiorello ha dedicato ampio spazio alla politica. «Sono come Mattarella, che non voleva fare il Presidente. Voleva andare a The Voice Senior», le sue parole. «Draghi? Era già pronto con il discorso a banche unificate». Poi una battuta sul generale Figliuolo: «Può essere lui il prossimo direttore artistico del Festival».

Fiorello è fantastico. Il più bravo del mondo. @SanremoRai — Lorenzo Jovanotti (@lorenzojova) February 1, 2022

Il duetto con Amadeus

Dopo aver coordinato un bacio con le mascherine tra Amadeus e una persona presa dal pubblico, ha chiesto alla banda di suonare una base allegra, che lui e il presentatore avrebbero accompagnato con un testo "triste". Sui social arriva l'endorsement di Jovanotti: «E' il più bravo del mondo».