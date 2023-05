Rai, Fiorello e la "frecciata" al nuovo ad, Sergio replica via Whatsapp: «Rimarrai qui con tutti noi». ll siparietto a VivaRai2

Fiorello chiama in causa Roberto Sergio, nuovo amministratore delegato della Rai, che gli risponde via Whatsapp.

La frecciata di Fiorello

«Ci doveva essere uno sciopero il 26 ma il nuovo ad, Sergio, Francesco, Giovanni, Peppino... l'uomo dagli otto nomi, ha scongiurato lo sciopero facendo delle promesse, che poi non manterrà... Roberto, o Sergio come preferisce, le manterrà queste promesse?», ha detto scherzosamente Fiorello nel corso della trasmissione, invitando l'ad a chiamarlo.

La replica di Sergio

Non si è fatta attendere la risposta di Sergio, che ha mandato un messaggio whatsapp allo showman, immediatamente mostrato ai telespettatori: «Spiritosone, sono un dipendente Rai. Non faccio promesse, prendo impegni e sono certo di poterli rispettare. Tu rimarrai in Rai con tutti noi», ha scritto l'ad. Immancabile la chiosa di Fiorello: «Qui facciamo le battute per provocare e voi ci cascate». Questa settimana è decisiva per il turnover in Rai: il 15 maggio, con il consiglio d'amministrazione, l'ad Sergio e il dg Rossi procederanno alla nomina dei nuovi direttori dei Tg e dei Generi.