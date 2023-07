Fiorello attacca Morgan: «Amadeus non sa scegliere le canzoni per Sanremo? Faccia lui il direttore artistico»

«Ho letto la frase di Amadeus, molto probabilmente ce l'aveva con l'onorevole Sgarbi. Che cosa hanno detto Sgarbi e Morgan? Che Amadeus non sarebbe capace di fare quello che sceglie le canzoni di Sanremo. E avete ragione!». Così in un video su Instagram Fiorello, insieme a Fabrizio Biggio, conferma il reale significato della frase criptica postata ieri da Amadeus («In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente.

Amadeus, attacco a Sgarbi e Morgan? Il post misterioso: «Gli idioti vogliono sempre parlare». Ecco cosa è successo

Il posto con Biggio

Ora lo showman, dal profilo di Biggio, spiega con chiarezza che Amadeus si riferiva alle esternazioni nei suoi confronti di Sgarbi e Morgan durante la serata inaugurale della stagione estiva del Maxxi e, con la consueta ironia, interviene in difesa dell'amico proponendo una carrellata di hit uscite dagli ultimi Sanremo guidati da Amadeus definendole sarcasticamente «brutte». «'Fai Rumorè?, Brutta, Amadeus non sei capace! - scandisce Fiorello, ironizzando sul clamoroso successo del brano di Diodato vincitore di Sanremo 2021- E chi l'ha scelta? Amadeus! 'Come si ballà di Dargen D'Amico, che è durata per un anno, ancora oggi la ballano? E quell'altra, 'Ovunque saraì, di Irama? Bruttissima, sempre in classifica... E 'Apri tutte le portè (scritta per Sanremo da Jovanotti per Gianni Morandi, ndr)? Orrenda. ' E 'Brividì, che ha fatto emozionare milioni di persone...chi le ha scelte? Amadeus! E 'Zitti e Buonì, dei Maneskin che hanno vinto il festival? Amadeus, li hai rovinati! E Tananai e 'Tangò? Brutta, nessuno la ascolta!».

La polemica

Fiorello e Biggio poi tranquillizzano Sgarbi qualora volesse escludere Amadeus dal festival: «Sgarbi, non devi fare niente, perché ha finito. Questo è l'ultimo». E poi lanciano una petizione: «Adesso lanceremo una petizione affinché Morgan diventi il direttore artistico, così finalmente potremo sentire canzoni di successo, non queste cag** - scandisce sarcasticamente Fiore - Evviva Sgarbi, evviva il genio Morgan e speriamo che nel prossimo Sanremo il genio possa prendere il festival, così impari Amadeus, vedrai il successo che avrà Morgan come direttore artistico. Evviva il genio», chiosa.

La replica di Morgan

«Forse non avete capito che io non voglio nè condurre nè partecipare nè dirigere Sanremo. Io semplicemente sogno che sia libero da egemonie e potentati, che sia una meravigliosa rifioritura della canzone italiana». Lo scrive Morgan, in un messaggio che «ho scritto e inoltrato personalmente a Fiorello» fa sapere il cantautore all'ANSA. Una risposta, evidentemente, al video con il quale lo showman e Fabrizio Biggio avevano ironizzato sulla parte di conversazione fra Morgan e Vittorio Sgarbi dedicata a Sanremo e ad Amadeus, nell'incontro pubblico al Maxxi del 21 giugno, già al centro delle polemiche. «Non ho paura di voi - afferma - siete dei mostri e siete dei prepotenti, siete degli aggressivi e fate tutto solo ed esclusivamente per ragioni di denaro . Non avete un solo ideale che sia uno, non avete una sola visione che sia una. Volete vincere una gara contro chi? Contro una persona che quando ha l'occasione di andare in scena lo fa con impegno serietà e competenza?». Per Morgan tuttavia Sanremo «finché è occupato militarmente dai caciaroni della cassa dritta e dell'autotune» sarà «sempre la stessa orrenda chiassosa radio che i musicisti oggi NON FANNO ALTRO CHE SPEGNERE al di là dei vostri incassi delle vostre tasche e dei vostri conti correnti. La musica sta da un'altra parte» conclude nel messaggio.