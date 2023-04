Fiorella Pierobon, cosa fa oggi l'ex annunciatrice di Canale 5: «Ero più popolare di Lorella Cuccarini, ma non sono miliardaria»

Trent'anni fa era il volto più popolare della tv commerciale, prima in classifica davanti a Lorella Cuccarini. Oggi Fiorella Pierobon vive la sua seconda vita da pittrice, con una galleria in Costa Azzurra e i suoi quadri che hanno raggiunto i cinque continenti. A tornare in televisione non ci pensa nemmeno: «Decine e decine di chiamate per fare l’ospite o la concorrente di un reality show, ho staccato il telefono», ha detto in una lunga intervista al Corriere della Sera in cui ha ripercorso la sua carriera di ieri e oggi.

La carriera in tv

La prima apparizione in tv fu nel 1977, quando non era neanche maggiorenne (la Pierobon è del 1960, ha 63 anni): «Credo di essere stata la prima persona in assoluto a fare le telepromozioni in Italia. Seduta nel pubblico del programma La Ciperita, condotto da Raffaele Pisu su Telealtomilanese, mi chiamano sul palco a fare la promozione della rivista Tuttouncinetto. Comincio così: “Su Tuttouncinetto in edicola questa settimana troverete...”». Poi il passaggio a Telenord, da lì, dopo l'acquisizione da parte di Silvio Berlusconi, a Canale 51, poi a Italia 1. E anche lì arrivò Berlusconi, e rimase nell'organico dell'emittente. «Alla cena di presentazione della nuova Italia 1, si sedette al centro tra me e Gabriella Golia. Gli dissi: “Dottore, era proprio destino”», racconta. All'inizio annunciatrice, poi Bis e Superflash con Mike Bongiorno. Infine il passaggio a Canale 5, che la consacrò nell'Olimpo dei volti più noti della tv ma decretò anche la fine della sua esperienza nel mondo dello spettacolo, nel 2003: «Da quando Costanzo era diventato direttore di Canale 5 non c’era più spazio oltre gli annunci. Mi voleva Italia 1 ma ero considerata un volto di Canale 5. Mi voleva anche la Rai ma ero considerata un volto Mediaset. Ho preferito staccare la spina». E non si pensi che in tutti questi anni di tv abbia messo da parte una fortuna: alla domanda "In lire sarà diventata miliardaria?" risponde «Macché. Non pensi alle cifre di oggi. Era un altro mondo».

Cosa fa oggi Fiorella Pierobon

Quarant'anni dopo Fiorella Pierobon è una pittrice affermata, invitata già nel 2011 a esporre alla Biennale di Venezia: «Un dipinto di un metro per uno può arrivare a cinquemila euro», dice. Insieme al marito Alberto ha anche fondato Radio Francigena, dove continua a intervistare personaggi del mondo dello spettacolo che condividono la passione per le camminate.