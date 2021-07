Italia-Inghilterra, U2: «Buona fortuna ai nostri amici italiani e inglesi, vi guarderemo»

Gli U2, interpreti della colonna sonora di Euro 2020, inviano il proprio messaggio di auguri ai protagonisti della finale di stasera a Wembley Italia-Inghilterra: «Buona fortuna ai nostri amici di Italia e Inghilterra, vi guarderemo...Bono & The Edge», scrivono in un tweet.

Good luck to our friends in Italy and England this Sunday, we’ll be watching! …Bono & The Edge @MartinGarrix @EURO2020 @UEFA

In un post successivo i musicisti si soffermano poi sulla gioia del ritorno negli stadi dopo le chiusure della pandemia: «Che gioia vedere l'energia e la vita tornare negli stadi di tutta Europa con la straordinaria atmosfera che circonda il torneo #Euros2020. Ed è stato un onore personale sentire anche We Are The People che esplode attraverso l'AP ogni sera».

What a joy to see energy and life return to stadiums across Europe with the extraordinary atmosphere surrounding the #Euros2020 tournament. And it’s been a personal honour to hear We Are The People blasting through the PA each night too. pic.twitter.com/KM9PXREL41

— U2 (@U2) July 11, 2021