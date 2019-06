Temptation Island, oggi il debutto. Bisciglia: «Quello che succede sull'isola è la vita reale»

di Ida Di Grazia

Cinque settimane lontano dal proprio partner, sei coppie e ventisei tentatori (tredici per parte): tutto questo èil docureality in onda da questa sera su Canale5. A condurre le coppie in questo viaggio dei sentimenti nel corso delle sei puntate ci sarà ancora una volta Filippo Bisciglia. La prima puntata si preannuncia già ricca di colpi di scena, come racconta a Leggo, addirittura Maria De Filippi ideatrice del format l’ha definita scioccante. Ultima puntata il 29 luglio con il racconto “un mese dopo”.«A differenza delle scorse edizioni, è stato chiesto questo “falò di confronto” solo per alcune parole sentite, e non per qualche gesto in particolare. Quello che è accaduto, secondo me, è l’esatto riflesso del momento in cui vivono i giovani d’oggi, ovvero hanno smesso di parlare e relegano tutto alle chat».«Esatto! Non è il reality dei tradimenti, ma racconta ciò che accade nella vita di tutti i giorni. Siamo tutti bravi a fare i fidanzati perfetti all’interno della propria confort zone. Nella vita di tutti i giorni non sai come si comporta il fidanzato/a quando non ci sei, e questo è Temptation Island».«Come d’abitudine preferisco scoprire insieme al pubblico cosa succederà nella puntata che andrà in onda. Questa sera farò un bel gruppo d’ascolto e cercherò di rispondere a tutti quelli che mi scriveranno. Non farò una diretta, altrimenti non vedo bene la puntata, ma leggo tutto quello che mi scrivono e le cose più divertenti le ricondivido».«Io ho sempre il timore di poter dire di più e rovinarvi la sorpresa. Qui stiamo ancora lavorando (le registrazioni termineranno il 26 giugno) e quindi in realtà potrei “deviarvi”. Però una cosa ve la voglio dire… anzi segnatevela: Vittorio e Katia sono “fotonici”. Poi capirete perché. E ricordatevi anche di Andrea e Jessica, perché hanno davvero una storia molto bella».«È ovvio che c’è la voglia di apparire, però al di là di questo vi posso garantire – guardate le scorse edizioni – che le coppie che più hanno discusso e si sono messe in gioco sono quelle che fuori esistono ancora».«Da single, come tentatore».«Meglio di no» (ride).