Una nuova tessera si aggiunge al mosaico della fiction più attesa dell’anno: Greta Scarano, 33 anni, romana, occhi azzurrissimi e grinta da vendere, interpreterà Ilary Blasi nella serie Un capitano su Francesco Totti accanto al protagonista Pietro Castellitto. Lo ha rivelato il sito Cinemotore e le riprese delle sei puntate, prodotte da WildSide e Sky con la regia di Luca Ribuoli, inizieranno a Roma lunedi 20 per snodarsi per 13 settimane. Il nome di Greta nel ruolo strategico della vulcanica moglie Ilary, a fianco di Francesco dal 2003 e madre dei suoi tre figli, è solo l’ultimo arrivato nel cast che schiera anche Monica Guerritore nei panni della mamma di Totti, la mitica Fiorella, Giorgio Colangeli in quelli del padre Enzo (da giovani saranno interpretati rispettivamente da Eugenia Costantini e Federico Tocci), Gianmarco Tognazzi nella parte di Luciano Spalletti.

Una ragazza tosta per interpretare un’altra ragazza tosta. Greta, cresciuta in una famiglia di fede romanista, appassionata e cinefila, è un’attrice versatile e sempre pronta a mettersi in gioco in ruoli anche difficili come quello della controversa Sabrina Minardi nel film di Roberto Faenza La verità sta in cielo sul caso Orlandi. All’attivo ha film-cult come Suburra, Smetto quando voglio - Masterlclass, Smetto quando voglio - Ad honorem e serie come In Treatment e Il nome della rosa.





Fiction su Totti, la storia d'amore

In questi giorni sta provando trucco e acconciature per entrare nei panni di Ilary, 39, showgirl, conduttrice, attrice, covergirl e madre di famiglia, che non ha ancora incontrato, ma di cui conosce già tutto: il carattere indipendente e il coraggio di dire sempre quello che pensa, l’ascendente che ha sul celebre marito, l’ironia tutta romana, il sex appeal. E la presenza costante sui social dove, in coppia con Francesco, dà vita a irresistibili siparietti che rivelano le loro dinamiche familiari. La serie ricostruirà l’amore d’acciaio che lega dai primi anni Duemila il “” e la moglie, conosciuta ai tempi in cui lei faceva la Letterina alla trasmissione Passaparola. Totti se ne invaghì guardandola (la leggenda assicura che pensò «Voglio sposarla»), riuscì a conoscerla e le dichiarò il suo amore durante un derby Roma-Lazio: le dedicò il primo goal, scoprendo una maglietta che recava la scritta “6 unica”.

Il 19 giugno 2005 il fastoso matrimonio all’Aracoeli, trasmesso in diretta su Sky. Poi la nascita di Cristian, Chanel, Isabel. E il ruolo ininterrotto di punto di riferimento imprescindibile per il campione. Nella vita e ora anche nella fiction.



Ultimo aggiornamento: 09:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA