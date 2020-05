Festa della Mamma: da Ambra a Vanessa Incontrada, tutti gli auguri dei vip italiani

Oggi, domenica 10 maggio 2020, è la Festa della Mamma. E nel paese dei 'mammoni', i vip non fanno eccezione: in tanti, sui social, hanno voluto fare gli auguri a chi ha dato loro la vita e li ha cresciuti, fino a diventare i personaggi tanto amati che conosciamo oggi. Da Ambra Angiolini ad Alfonso Signorini, tante celebrità dello spettacolo hanno deciso di aprire l'album dei ricordi e postare foto, più o meno datate, in compagnia delle loro mamme.



«È ora di darci il cambio mamma... sulle spalle da qui in avanti ti porto io» - ha scritto Ambra Angiolini, postando una foto di qualche anno fa in compagnia di mamma Doriana - «Sei più forte di Bruce Willis ed hai salvato più volte il mio mondo. Auguri a te ed a tutte le mamme con figli e senza».

C'è poi Alfonso Signorini, che pubblica una foto di tanti anni fa, in versione 'baby': «Auguri a tutte le Mamme. A chi lo è, a chi lo sarà, a chi vorrebbe ma non può, a chi non lo è più. E un pensiero a noi figli: abbiamone cura. Sempre e per sempre».

«Verificato Sei sempre stata al mio fianco... abbiamo lottato, riso, pianto, discusso, ma sopratutto ci siamo amate e ci amiamo con tutto il nostro cuore. Abbiamo scritto due libri insieme e più che mai ci siamo confrontate» - scrive invece Vanessa Incontrada - «Adesso ho 41 anni e confermo l’amore che ho sempre nutrito, nutro e nutriró per te mamma Alicia. Te quiero con toda mi alma, feliz día de la madre. Per sempre tua».

Arriva anche il turno di uno dei Campioni del Mondo 2006: l'ex centrocampista della Roma, Simone Perrotta. L'ex mediano 'anglocalabrese', su Instagram, descrive così la propria foto: «Auguri a tutte le mamma, ma alla mia in particolare!».

C'è poi chi decide di dedicare un pensiero anche ad una futura mamma: si tratta di Luca Argentero, che aspetta il primo figlio dalla compagna Cristina Marino. «Best Mamy 2020», scrive l'attore che tra pochissimo diventerà padre.

