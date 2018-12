Il discorso (di addio?) di Fedez: «Non so cosa sarà del mio futuro»

di Veronica Cursi

23 anni, non avevo mai fatto televisione prima. Con questo programma sono cresciuto e vi ringrazio tutti

Non ho idea di cosa succederà nel mio futuro, ma X Factor è il programma più bello della televisione italiana, lo dico senza retorica. Ringrazio di avermi reso partecipe di questo progetto

Le sue parole sembrano un discorso di commiato, anche se nulla è ancora ufficiale. Proprio qualche giorno fa infatti durante un'intervista il cantante marito di Chiara Ferragni aveva dichiarato:

Il rapper è stato accompagnato alla finale proprio dalla moglie influencer n cui ha condiviso i festeggiamenti per la fine del programma.



La finale di ieri è stata la più vista di sempre con 2 milioni 824 mila spettatori medi, in leggera crescita rispetto allo scorso anno con uno share complessivo del 13%. Record anche per i voti: è stata l'edizione più votata di sempre con oltre 48 milioni di voti per l'intera edizione.



E se Fedez dovesse abbandonare il tavolo dei giudici non sarebbe l'unico. Anzi. Oltre a lui infatti dovrebbe lasciare anche Manuel Agnelli come ha fatto sapere il rocker stesso al termine della semifinale. E Lodo Guenzi che difficilmente sarà riconfermato. Ancora sconosciuto il destino di zia Mara Maionchi che dopo 2 vittorie di fila potrebbe decidere di prendersi una pausa.



Chiara Ferragni alla finale di X Factor Al fianco di Fedez, come sempre, la moglie Chiara Ferragni che per l’occasione ha sfoggiato un outfit che sembra quello dei ballerini di un video dei Daft Punk anni ’90.

«Ho iniziato X Factor che avevo». E' visibilmente emozionatoseduto al tavolo di X Factor, la trasmissione che in questi anni lo ha visto diventare grande, come artista ma anche come uomo.Poco prima che Anastasio venisse proclamato vincitore, il rapper ringrazia la trasmissione che lo ha fatto conoscere al pubblico televisivo e il suo sembra proprio un addio.Fedez, che del talent di Sky è anche il giudice più longevo insieme a Mara Maionchi, si commuove quasi quando ringrazia «le persone che hanno contribuito a fare questo programma, a farmi crescere e a insegnarmi come essere professionali». E poi confessa: «««Ho deciso di lasciare da parte tutto ciò che è televisione e di concentrami sulla mia musica».