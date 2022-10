Fedez, la risonanza magnetica dopo il tumore al pancreas. Poi il messaggio toccante ai fan: «L'esito dell'esame...»

Controllo in ospedale per Fedez: la battaglia contro il tumore al pancreas continua. Il rapper deve sottoporsi alle verifiche post operatorie a sei mesi dalla diagnosi: una realtà che conoscono bene le persone che come lui hanno subito l'asportazione di un tumore.

In una story su Instagram Fedez ha rassicurato i suoi follower pubblicando una foto dell'apparecchio che serve per eseguire la risonanza magnetica: un esame specialistico. L'esito dell'esame? Lo scrive lui: «Tutto bene grazie di cuore per i bellissimi messaggi».

La battaglia contro il tumore

Il marito di Chiara Ferragni ha avuto una diagnosi di tumore al pancreas e ha potuto evitare la chemioterapia; si è sottoposto a un intervento chirurgico a fine marzo. Una volta operati, però, i malati oncologici devono comunque seguire un pecorso di monitoraggio. Fedez, tempo fa in una conferenza stampa ha anche rivelato i dettagli della sua malattia. Ha spiegato che il cancro non aveva preso i linfonodi e non aveva riportato micro metastasi. Questi i motivi per cui è stata accantonata l'opzione della chemio. «Al 90% posso dire che va tutto bene. È come se vedessi il mondo a colori», disse visibilmente sollevato.