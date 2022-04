Fedez torna a casa, ma Leone è "confuso": ecco cosa dice al papà. E lui scoppia a ridere

Fedez è tornato a casa insieme alla moglie Chiara Ferragni dopo alcuni giorni di ricovero per via dell'operazione al San Raffaele di Milano. E al suo ritorno in famiglia, dopo il periodo più difficile della sua vita, trova anche il modo di sorridere: il figlioletto Leone infatti, evidentemente «confuso» dall'atmosfera di festa in casa, suona la trombetta e sorridendo dice «buon compleanno papà». E Fedez, divertito, scoppia a ridere, nel video postato tra le stories di Instagram. «Lello un po' confuso da questo clima di festa», scrive postando la clip. Il cantante, poche ore dopo il suo ritorno a casa, ha postato una bellissima foto con Leone e Vittoria, al fianco di una raccolta di palloncini a forma di cuore con la scritta "welcome back home". «Tornare a vivere», scrive a corredo di foto e video in cui riabbraccia i due bambini. E tra i commenti i fan si commuovono, tra cuori e messaggi commossi. Bentornato a casa, Federico.

