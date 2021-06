Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro annunciano "Mille": un insolito trio alla conquista dell'estate

Orietta Berti, Fedez e Achille Lauro hanno fatto insieme un brano che nel giro dei prossimi mesi potrebbe essere un vero e proprio tormentone estivo. Il nuovo singolo si chiama “Mille” e vede per la prima volta la partecipazione di questi tre artisti nella composizione di un pezzo. Tre personalità della musica italiana per altro molto diverse fra di loro e di tre generazioni differenti s'incontreranno in questa nuova collaborazione che promette tanto. “Mille” uscirà il prossimo 11 giugno.

“Mille” con Achille Lauro e Orietta Berti 🌸

11 Giugno fuori pic.twitter.com/BlEpO6uNmW — Fedez (@Fedez) May 31, 2021

Questa curiosa collaborazione al suo annuncio ha raccolto moltissimi commenti carichi di stupore sui profili dei tre artisti: l’inedito tra l'altro si promette indirettamente al pubblico come un inno alla ripresa che ci accompagnerà lungo tutta l'estate 2021, quella nella quale si spera di mettersi alle spalle la situazione pandemica che da ormai un anno ci accompagna. Tutti e tre gli artisti hanno voluto comunicare dal loro profilo social il nuovo brano, ora non resta che l'attesa.

La promessa a “Che tempo che fa”

Un brano che lascia d stucco ma qualche anticipazione era già stata fatta da Fedez, ospite da Fabio Fazio assieme a Francesca Michielin a Che tempo che fa. Durante la puntata si è parlato di Sanremo, dove il rapper milanese è arrivato secondo alle spalle dei Maneskin poi vincitori dell'Eurovision 2021. Fedez anticipò di avere un appuntamento in studio con Orietta Berti con la quale però disse che “forse sarebbe uscito qualcosa” stupisce invece la presenza di Achille Lauro all'interno del brano.