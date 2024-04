Fedez a Belve, chi è il rapper? Età, genitori, la separazione da Chiara Ferragni, i figli, patrimonio, la nuova casa e la lite con Luis Sal

Escono i primi spoiler dell'intervista di Fedez rilasciata a Belve. Dal caso Balocco alla separazione da Chiara Ferragni, il rapper è senza freni da Francesca Fagnani e parla anche del tentato suicidio a 18 anni. Il faccia a faccia tra la giornalista e Federico andrà in onda stasera in tv alle 21.30 su Rai2 in attesa di ascoltare l'intervista scopriamo qualcosa in più sul cantante.

Fedez chi è

Classe '89, Federico Leonardo Lucia (questo il nome all'anagrafe) nasce a Milano il 15 ottobre, ha 34 anni. Fedez è cresciuto a Buccinasco, vicino Milano, ma la sua famiglia ha origini lucane, precisamente sono di Lagopesole. Il padre, Franco Lucia, per anni ha lavorati come orafo e poi ha cambiato lavoro diventando magazziniere. Da lui Fedez dice di aver imparato l’arte del vendere. La madre si chiama Annamaria Berrinzaghi. Soprannominata Tatiana, è stata lei a gestire i primi contratti di Fedez, a scovare i brand per le collaborazioni e contattare le case discografiche. Frequenta il Liceo Artistico, ma non termina gli studi. Si dedica alla sua passione principale, la musica, aprendo anche un canale YouTube di grande successo. Famosi i suoi scontri con personaggi famosi o politici, come Matteo Salvini (attualmente fidanzato con Francesca Verdini), Selvaggia Lucarelli e Barbara D’Urso. Fedez è noto per avere un carattere molto schietto, spesso poco conformista. E ultimo con Luis Sal, ex spalla a Muschio Selvaggio.

La carriera

Ha esordito a 18 anni con il primo EP Pat-a-Cake. e nel 2011 pubblica due album “Penisola che non c’è” e “Il mio primo disco da venduto”. Per questi si avvarrà di collaborazioni di diversi artisti, come ad esempio: Emis Killa, Guè Pequeno. Nel 2014 inizia una collaborazione con J-Ax con il quale decide di fondare l’etichetta discografica Newtopia che ha lanciato Fabio Rovazzi e lo youtuber Awed, tra gli altri. Nel corso di questi anni ha collaborato con artisti di rilevanza nazionale come Achille Lauro e Orietta Berti nel brano Mille, così come con Tananai e Sara Mattei nel tormentone La dolce vita. Federico è stato giudice di X Factor dall’edizione del 2014 fino a quella del 2018. È tornato dietro la scrivania del talent show di Sky nel 2022. In questi anni ha condotto Lol – Chi ride è fuori su Prime Video e il podcast Muschio Selvaggio insieme a Luis Sal. Nel 2021 è protagonista del docu-reality The Ferragnez nel quale viene raccontata parte della sua vita familiare. Nello stesso anno partecipa a Sanremo insieme a Francesca Michielin con il brano Chiamami Per Nome dove si classificherà al secondo posto. Dal 2020 Fedez e Luis Sal hanno creato Muschio Selvaggio: un podcast che va in onda sul canale youtube di grande successo. Poi la rottura tra i due e il podcast che finisce nelle mani di Luis. Inoltre insieme a Chiara Ferragni è protagonista del docu – reality sulla sua vita chiamato The Ferragnez.

La vita privata

È alto 1 metro e 74. Federico, come tutti sanno, è sposato (perché ancora lo è legalmente) con Chiara Ferragni e insieme hanno due figli: Leone (nato il 19 marzo 2018 a West Hollywood) e Vittoria (nata il 23 marzo 2021 a Milano). Ma ora i Ferragnez stanno vivendo una profonda crisi. Il suo profilo Instagram ha circa 15 milioni di follower e con i fan il rapper ama condividere tutto, ma proprio tutto. Prima di sposare Chiara, con tanto di proposta sul palco di un suo concerto all'Arena di Verona 2017, Fedez era fidanzato con Giulia Valentina.

Il tumore

A marzo 2022, Fedez ha comunicato a tutti i suoi fan che gli era stato diagnosticato un tumore neuroendocrino al pancreas. Per questo motivo si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico realizzato dal dottor Massimo Falconi, un luminare nel campo della medicina e chirurgia, presso la struttura sanitaria San Raffaele di Milano. Il rapper ha ricevuto il sostegno da parte di fan e personaggi noti al mondo dello spettacolo. Ora il peggio è passato ma questa vicenda ha cambiato per sempre Fedez, forse in meglio.

Il patrimonio

Durante un procedimento per diffamazione nel novembre del 2020, Fedez sorprese tutti dichiarandosi «nullatenente» di fronte al giudice di Milano.

Nel 2023 Forbes stimò il patrimonio del rapper di Buccinasco in più di 20 milioni di euro grazie agli introiti delle società a lui collegate in modo diretto o indiretto, ovvero Doom, Zdf e Zedef. Se gli affari della sua ex Chiara Ferragni non fossero volati allo stesso modo, nel 2022 lui sarebbe già stato a un passo dal raggiungerla. Come indicato da Open, il rapper sembra avere un tocco d’oro. Perché? Nessuna sua società è risultata in perdita. Merito soprattutto di mamma Annamaria Berinzaghi, detta Tatiana, che ovunque è amministratore unico o comunque alla guida delle società del figlio. Le due holding di partecipazioni che controllano le altre società hanno incassato utili milionari. La Zedef poco meno di 4 milioni di euro e la Zdf poco più di 1,6 milioni di euro. Ma è andata bene anche la controllata Autoscontri, che noleggiando auto di lusso ha raddoppiato sia il fatturato che l’utile. E ancora meglio la Doom srl (il nome esteso è Dream of ordinary madness entertainment) che ha superato i 10 milioni di euro di fatturato portando a casa circa 400 mila euro di utile. Complessivamente il gruppo Fedez ha fatto registrare un utile di 6 milioni di euro, in attesa dei risultati di alcune società che chiuderanno il primo loro bilancio solo a fine 2023, come il Muschio Selvaggio, il cui capitale è diviso a metà con Luis Sal. Oltre a questo pare che Villa Matilda, la magione sul lago di Como nominata in memoria della cagnetta scomparsa, sia di proprietà del rapper. Villa Matilda infatti dovrebbe essere di proprietà della Flv Immobiliare, una società semplice gestita dalla Zedef Srl, la holding collegata ad altre realtà imprenditoriali aperte dal rapper. A tutto questo si aggiungono gli introiti dai social, che sono diminuiti dopo il caso Balocco, ma sono ancora tanti.

Muschio Selvaggio, cosa è successo con Lius Sal

Muschio Selvaggio apre i suoi microfoni nel 2020 e alla conduzione ci sono i suoi due fondatori, Fedez e Luis Sal, insieme al fratello dello youtuber, Martin. Tavolo triangolare e parete di muschio, la location è perfetta e la chimica tra i conduttori sembra essere ottima, a parte qualche interferenza di troppo da parte del rapper. Piano piano il podcast cresce e con lui anche i protagonisti che imparano e studiano per migliorare la loro conduzione e definiscono bene dove vogliono arrivare con la loro piccola creatura. Tanti ospiti, tanti argomenti, tanto divertimento e poi... il salto di qualità che Fedez cercava da tempo: il debutto su Rai2 nel 2023, direttamente da Sanremo per seguire da vicino il Festival.

Da qui iniziarono i i primi dissapori che portarono poi alla rottura definitiva tra i due fondatori. Il 2023 è stato un anno funesto per Fedez, sia dal punto di vista personale (inizio delle voci sulla crisi con Chiara Ferragni dopo il Pandoro gate) che da quello pubblico e lavorativo. Fedez e Luis Sal non riescono più a lavorare insieme e lo youtuber lascia Muschio Selvaggio. La lite a suon di video Youtube e storie su Instagram tra Fedez e Luis Sal ha sancito la rottura definitiva (tutti ricorderanno il video "Eccomi Qui" di Luis, in risposta al video di Fedez "Che fine ha fatto Luis" e il suo "Dillo alla mamma, dillo all'avvocato"), ma legalmente, la decisione sul proprietario ufficiale del podcast era ancora nelle mani del giudice, mentre il rapper continuava a produrre puntate su puntate con un nuovo conduttore affianco Mr Marra, fino all'ultima con ospiti Alex Mucci e Pippo Ricciardi. Il nuovo duo convince e Muschio torna in pista, sorprendendo proprio tutti. La situazione dopo un anno, tuttavia, stava diventando troppo complicata e Fedez ha preferito fare un passo indietro per capire meglio come muoversi. Ad un anno dalla scomparsa dalle scene social, se non per qualche storia Instagram o intervista ben lontana dall'argomento di Muschio, Luis Sal è tornato alla conduzione del podcast.

La crisi con Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati. Dopo un tam tam di indiscrezioni arriva anche la conferma dei diretti interessati. Mentre loro cercano di fare i conti con la nuova vita di genitori separati pare che i relativi uffici stampa siano invece impegnati a preparare un comunicato ufficiale che sancisca la definitiva rottura della coppia. Finora l'unica a dire qualcosa in più sul motivo della rottura era stata l'influencer sulle sue pagine social: «Purtroppo non è una scelta mia».

Fedez a Belve: «La crisi con Chiara? Il caso Balocco ha influito. Dicevano che ero gay, ora sono un traditore. A 18 anni tentai il suicidio» per effetto delle droghe

Ma cosa è successo? Fedez a Belve di ce che lo scandalo per il caso Balocco ha influito molto, ma non solo. E mentre dalla Fagnani dice a gran voce che la sua priorità sono i figli afferma che alla base dell'addio a Chiara non c'è nessun tradimento.

La nuova casa

Mentre Chiara Ferragni era in vacanza a Dubai con i figli, la mamma Marina Di Guardo, la sorella Valentina Ferragni e il fidanzato Matteo Napoletano, Fedez era a Milano alle prese con il trasloco per la sua nuova casa. Dopo aver occupato per alcune settimane un appartamento Airbnb, pare infatti che il rapper abbia firmato l’acquisto di una nuova abitazione: un attico di 400 metri quadrati. E ora posta le prime immagini del suo nuovo nido: un attico con grandi vetrate e con parquet e uno specchio del bagno perfetto per (l'ennesimo) selfie in mutande. Addio Citylife. Il nuovo appartamento di Fedez in zona Piazza castello, è composto da un grande salone vuoto con tanti scatoloni da riordinare. In autunno i Ferragnez si erano trasferiti in una nuova casa all’insegna del design. Ora ricomincia da solo e il suo nido da single è semplice e luminoso.