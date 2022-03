Fedez e Chiara Ferragni, la piccola Vittoria compie un anno: il compleanno nel momento più difficile

Un compleanno che arriva in un momento difficile: oggi la piccola Vittoria, secondogenita di casa Ferragnez compie un anno. Ma il clima che si respira in casa di Fedez e Chiara Ferragni non è proprio di festa. La scorsa settimana Fedez ha fatto sapere di avere problemi di salute e ieri, come ha annunciato su Instagram, per lui è stato "un giorno importante". Secondo il quotidiano Libero, il rapper - che non ha fatto cenno alla malattia, ma ha spiegato che dovrà intraprendere un percorso di cure importante - sarebbe stato operato ieri al San Raffaele di Milano, ma non ci sono altre indiscrezioni in merito. Al momento, per questioni di privacy, non è ancora nota la tipologia di intervento e non è chiaro l'esito. Il rapper d'altronde non ha ancora svelato quale sia la sua malattia. «Non sono abbastanza lucido per andare oltre, ma sono pronto ad affrontare questa nuova avventura che la vita mi ha presentato», aveva detto sui social.

Nessun post sui social

Tutta la famiglia è stretta intorno alla coppia e in questo giorno speciale nessuno fa mancare il suo pensiero alla piccola Vittoria. A partire dalle nonne. Tatiana, la mamma di Fedez, che ha condiviso su Instagram una serie di video e foto della bimba e Marina, mamma di Chiara, che ha pubblicato un bellissimo primo piano della bimba.

Sui profili di Fedez e Chiara Ferragni invece non ci sono ancora post per il primo anno della loro Vittoria. La notizia dell'intervento fa pensare che saranno sicuramente momenti concitati e di apprensione. La Ferragni è stata vista questa mattina all'ospedale San Raffaele ad accompagnare il marito.

Il compleanno di Leone

Proprio pochi giorni fa è stato anche il compleanno di Leone. Per i 4 anni del primogenito, Fedez ha scritto parole bellissime: "Tanti auguri amore mio, oggi voglio solo dirti grazie. Grazie per aver riempito di gioia questi 4 anni insieme, grazie per avermi fatto crescere come persona più di quanto io possa aver fatto con te. Il tempo vola ma io ti tengo stretto, più che mai".