Fedez lancia "Fondazione Fedez": «In ospedale ho avuto modo di pensare. Voglio dedicarmi solo a questo»

Fedez pro solidarietà. Il rapper ha pubblicato delle stories Instagram in cui ha mostrato il suo nuovo progetto Fondazione Fedez: «Mentre ero in ospedale ho avuto modo di pensare a tante cose da fare, una volta dimesso mi sono subito messo al lavoro» scrive il marito di Chiara Ferragni , reduce dall'intervento al pancreas per asportare un tumore.

Ucraina, Fedez dona un furgone isotermico per trasportare farmaci: «Pronte 400 scatole di insulina»

«Non vedo l'ora che prendano vita» scrive ancora Fedez , promuovendo il nuovo progetto nato proprio durante la convalescenza. Sulla pagina Instagram dedicata al progetto c'è un post che spiega di cosa tratterà nel concreto il progetto.

«Fondazione Fedez E.T.S. è una realtà filantropica, senza scopo di lucro, che opera su tre pilastri fondativi: #sociale, #solidarietà e #pubblicautilità»: tre hashtag che spiegano appieno il cuore della novità targata Fedez. «Sosterrà progetti a favore delle categorie più fragile - si legge ancora -. La Fondazione mirerà alla gestione delle problematiche di disagio più urgenti riguardanti le persone in condizioni di emarginazione, indigenza o malattia».