Fedez rompe il silenzio su Luis Sal (sparito da Muschio Selvaggio): «Sono a un punto limite. Se non si trova una soluzione parlerò io»

Fedez e Luis Sal cosa è successo? È da molto tempo che gli ascoltatori del podcast Muschio Selvaggio si chiedono cosa sia successo tra i due conduttori che non presentano più le puntate insieme, ma finora c'è stato un assordante silenzio a riguardo. Erano colleghi, ma soprattutto amici Fedez e Luis Sal, poi (dal giorno alla notte) non si sono più fatti vedere insieme e il marito di Chiara Ferragni ha continuato ad andare avanti con il podcast da solo, o accompagnato da co-conduttori occasionali (nell’ultimo episodio con Fedez c'era il content creator Mr.Marra).

Fedez rompe il silenzio su Lius Sal

«Adesso ho degli impegni lavorativi che presenterò la settimana prossima e voglio focalizzarmi su questo. Dopo darò delle spiegazioni, perché è giusto così, e capisco che il comportamento nei confronti degli ascoltatori di Muschio Selvaggio non è stato uno dei migliori». Sono le parole di Fedez, in diretta su Instagram. Il silenzio quindi non dipende dallo stesso Federico, che invece avrebbe voluto già tempo fa rivelare le cose come stanno. Pertanto, il rapper confessa di essere arrivato a un punto limite. Se avesse potuto dare prima delle spiegazioni di certolo avrebbe fatto, evitando chiacchiere ulteriori.

Diretta Instagram

Fedez sembra voler chiarire la situazione, ma precisa: «Non posso parlarne, non per mia intenzione. Sono a un punto limite e ne avrei parlato prima, così avrei evitato tutto questo scenario». E il rapper milanese continua: «L’intenzione è cercare di dare spiegazioni nella maniera più trasparente possibile. Se non si troverà una soluzione, darò io una spiegazione. Comprendo che il comportamento nei confronti del pubblico di Muschio non è stato uno dei migliori. Se non si troverà una soluzione, darò io una spiegazione con tutta la serenità del mondo». Ma Fedez tenta di rassicurare i fan: «Le cose sono più semplici e molto meno drammatiche di quello che potete immaginare. È ovvio che se non si parla, si lascia spazio alla speculazioni, che sono veramente brutte». In effetti, nelle ultime settimane, i rumor sulla presunta rottura tra Fedez e Luis Sal sono stati forti e svelare i veri motivi dall'allontanamento di Lius Sal li metterebbe a tacere.