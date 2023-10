Fedez torna su Instagram dopo il ricovero: «Sono molto felice». La gioia di Leone e Vittoria per il ritorno del papà

Fedez è tornato su Instagram (oltre che a casa dopo le dimissioni dal Fatebenefratelli di Milano dove era stato ricoverato otto giorni fa). «Sono molto felice di essere tornato a casa e voglio ribadire i miei ringraziamenti a tutto lo staff medico e infermieristico del Fatebenefratelli di Milano», dice nelle stories dopo il ricovero.

Fedez e l'impegno per la donazione di sangue

Il rapper si trovava in ospedale per emorragie dovute a due ulcere intestinali.

In ospedale ha subito delle trasfusioni che, come ha spiegato, gli hanno salvato la vita, e ha ringraziato anche l'Avis che in questi giorni «mi ha lanciato un bellissimo appello - ha detto in una storia - a cui rispondo in modo positivo. In queste settimane cercheremo di capire cosa fare per far capire l'importanza di donare il sangue».

Fedez ha poi condiviso sui social l'appello di una donatrice Avis, Giulia, che in un video dalla sede di Milano mostra le poltrone vuote pronte ad accogliere chi vorrà donare il sangue. «Qui ci sono tante poltrone vuote - spiega Giulia - e abbiamo bisogno di aiuto. Fede aiutaci a diffondere e a essere con noi perché questa è davvero una cosa importante».

La gioia di Vittoria e Leone

Fedez ha poi condiviso il video del suo ritorno a casa quando, aperta la porta, i figli Vittoria e Leone sono corsi ad abbracciarlo. Le urla "papà", gli abbracci e in sottofondo Chiara Ferragni che dice «Mi viene da piangere». Il piccolo Leone porge poi al suo papà due disegni che ha fatto per festeggiare il suo ritorno.