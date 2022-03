Fedez come sta? La mamma del rapper rompe il silenzio: il commovente post dopo l'intervento di tumore al pancreas del figlio

Giorni difficili, anzi difficilissimi, per Fedez. Solo qualche giorno fa l'annuncio social del marito di Chiara Ferragni: «Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso). A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermeri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare». Poi il silenzio. Da allora la vita dei famigliari del rapper è cambiata.

APPROFONDIMENTI IL MESSAGGIO Fedez e il tumore, Taffo incoraggia il rapper: «Facci fallire.... LA MALATTIA Fedez come sta? Chiara Ferragni, foto dopo l'operazione:... LA MALATTIA Fedez e il tumore al pancreas, parla il chirurgo che lo ha operato:... IL FOCUS Fedez, cos'è il tumore neuroendocrino, Cinieri (Aiom):... LA MALATTIA Tumore al pancreas neuroendocrino, la malattia di Fedez è la... LA MALATTIA Tumore neuroendocrino al pancreas, il 60% pazienti sopravvive a 5... LA MALATTIA Fedez e il tumore, Chiara Ferragni racconta i momenti più duri... IL DRAMMA Chiara Ferragni e il tumore di Fedez: «Abbiamo avuto paura,... MEDICINA Fedez e il tumore al pancreas, che malattia è e cosa... PERSONE Fedez malato, le foto in ospedale dopo l'operazione IL DRAMMA Fedez operato per un tumore al pancreas: «Sto bene».... LA MALATTIA Fedez malato: demielinizzazione, come si può fare una vita... IL CASO Fedez operato all'addome, cosa si sa della sua malattia: i... IL PERSONAGGIO Fedez è stato operato: ecco come sta. «La forza dai miei... PERSONE Fedez operato all'Ospedale San Raffaele di Milano IL PERSONAGGIO Fedez malato e operato, ora è al San Raffaele: i trascorsi, la...

Fedez come sta? Chiara Ferragni, foto dopo l'operazione: «Buongiorno dall'ospedale»

Fedez come sta dopo l'intervento?

Si era ipotizzato potesse entrarci la demielinizzazione, malattia di cui Federico, aveva già parlato due anni fa. Poi dopo giorni, in cui i fan si chiedevano di cosa fosse realmente Fedez malato, è arrivato l'annuncio: tumore neuroendocrino del pancreas. «Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas - ha svelato lui ieri sul suo profilo Instagram - Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all'interno del proprio corpo». Dopo 6 ore di intervento al San Raffaele di Milano Fedez è tornato sui social per mano della moglie. «Buongiorno dall'ospedale». Con queste parole Chiara Ferragni ha quindi voluto tranquillizzare i fan.

Il post della mamma

Ora a rompere il silenzio è la mamma di Federico: Annamaria Berrinzaghi, chiamata Tatiana. La donna sul suo profilo Instagram ha voluto ringraziare tutti per il supporto. Nel post in cui si vede Fede in ospedale che mangia si legge: Super Felice. Sembra quindi che il rapper sia in ripresa e il peggio sia passato, nonostante ciò Fedez è ancora ricoverato in ospedale dove è assistito da un validissimo team di medici.