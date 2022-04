Fedez, a cena fuori con Chiara Ferragni ma senza bollicine: «Brindo con gli enzimi pancreatici»

Una cenetta romantica per i Ferragnez. I coniugi più social dell'Italia, ieri, hanno cenato insieme nel dehors di Palazzo Recalcati, a pochi passi dal Duomo, a Milano. La prima uscita mondana del rapper da quando ha terminato il ricovero al San Raffaele per l'intervento al pancreas e ha cominciato la convalescenza nel suo attico meneghino. La coppia si bacia e si fa un selfie in ascensore, poi un video durante il brindisi. Ma stavolta è un brindisi particolare: se da una parte, Chiara brinda con occhi sognanti, Fedez, ironicamente, fa cin cin con la scatolina delle pillole con gli enzimi pancreatici. «Federico non può bere e quindi brinda con i suoi enzimi pancreatici» dice parlando di sè in terza persona e ridendo mentre inquadra la Ferragni con il calice. «Fedeli amici di viaggio e terzi incomodi in questa serata romantica» dice ancora il rapper. Da giorni, ormai, a seguito del periodo buio per la scoperta del tumore al pancreas poi rimosso con l'operazione, Fedez è tornato di buonumore, riprendendo la sua quotidianità tra coccole e giochi con i suoi bambini e attenzioni alla moglie Chiara, sempre presente anche in ospedale.

APPROFONDIMENTI IL PROGETTO Fedez lancia "Fondazione Fedez": «In ospedale ho... IL CASO «Chiara Ferragni e Fedez sono due ebeti»: Fabrizio Corona... LA FOTO Fedez, la cicatrice e la visita di controllo: «Non... INSTAGRAM Fedez: «Dovrò portare la panciera». La griffe... SOCIAL Chiara Ferragni, brutta eruzione cutanea per l'influencer dopo...