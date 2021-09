Per il terzo anniversario di matrimonio, Fedez ha invitato Chiara Ferragni sul lago di Como e (a bordo di una piattaforma galleggiante) le ha voluto dedicare una nuova canzone. Poi Chiara ha pubblicato, su Instagram, il video che ritraeva la scena e ha aggiunto un commento: «Stasera, per celebrare il nostro terzo anniversario, mi ha portata su una piattaforma sul lago di Como e cantato una sua nuova canzone scritta per me. Ti amo».