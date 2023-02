Fedez strappa la foto del viceministro Bignami. Coletta (Rai) prende le distanze: «Ci dissociamo»

Fedez, rapper e marito di Chiara Ferragni, ha attaccato prima il governo e poi il Codacons nella seconda serata di Sanremo. Prima di cantare la sua «Problemi con tutti (Giuda)» prodotta da Salmo, nel suo freestyle, sulla Costa Smeralda ormeggiata al largo della «città dei fiori», si è scagliato contro Galeazzo Bignami, viceministro alle Infrastrutture, fotografato in divisa da nazista. «Mi assumo le responsabilità di quello che ho fatto e mi appello all'art. 21. Il testo non era concordato con lo staff Rai», ha precisato il cantante alla fine della sua esibizione dopo aver stracciato la foto di Bignami. Ma cosa ha detto il rapper?



Cosa ha detto Fedez

Nel suo dissing iniziale (slang americano che sta per "mancare di rispetto", ndr.) Fedez ha detto: «Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite, forse è meglio il viceministro vestito da Hitler. Purtroppo l'aborto è un diritto sì, ma non l'ho detto io l'ha detto un ministro. A volte anche io sparo cazzate ai quattro venti, ma non lo faccio a spese dei contribuenti, perché a pestarne di merde sono un esperto. Ciao Codacons, guardo come mi diverto». E poi anche un riferimento alla sua malattia e alla morte di Gianluca Vialli. «Ho avuto il cancro e come un vero duro sono andato in tele e ho pianto, se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto il ricordo di Gianluca che porto su questo palco»



La reazione sui social

Gli utenti si sono divisi sul dissing di Fedez: «La Rai non deve più farlo lavorare», «Lui e sua moglie monopolizzano il Festival» oppure «Ha fatto bene, è l'unico che dice le cose in faccia».





Anche se la maggior parte dei commenti hanno sottolineato come il Codacons sia già pronto a querelare l'artista.

Coletta: Rai si dissocia da attacchi di Fedez

«A nome della Rai ritengo che la libertà sia un diritto sacrosanto, che deve esprimersi attraverso tutte le forme di arte e pensieri», ma «sempre a nome della Rai, dei vertici e sul mio nome, in maniera molto netta sento di dirlo, mi dissocio fortemente dagli attacchi personali che la performance di Fedez ha rappresentato, soprattutto nella gestualità». Atteggiamenti che «il servizio pubblico non può ammettere». Lo spiega il direttore Intrattenimento di prime time, Stefano Coletta, rispondendo in sala stampa a una domanda sulla performance del rapper.

«Confermo che non eravamo a conoscenza della performance dell'artista, come poi ha dichiarato durante la serata», spiega Coletta. «Ce ne aveva comunicata una, dicendoci poi che la avrebbe cambiata». Per il direttore dell'Intrattenimento di prime time, «la testualità può avere libertà espressiva, ma la gestualità può fare male quando diventa attacco personale, per questo contesto fortemente quanto è accaduto. Non è più libertà né diritto quando si sconfina nell'attacco personale a un viceministro del governo - aggiunge Coletta, riferendosi al gesto di Fedez che ha strappato l'immagine di Galeazzo Bignami, viceministro alle Infrastrutture, fotografato in divisa da nazista - che aveva già dichiarato più volte di chiedere scusa, quindi si trattava di un capitolo ampiamento chiuso. Questo tipo di attacchi non sono sintomo di libertà, lo dico anche a nome dell'amministratore delegato e della presidente. Non possiamo che sottolineare che quando un attacco diventa frontale e personale non c'è libertà che tenga».