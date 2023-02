Rosa Chemical e il bacio (con la lingua) a Fedez: «Mi è preso l'amore all'improvviso»

Rosa Chemical durante l'esibizione ha preso sul palco Fedez. Dopo un momento in cui il rapper sembrava a disagio c'è stato un colpo di scena: l'artista ha «limonato» Fedez e poi ha detto: «Mi è partito l'amore». Il rapper aveva gli occhi chiusi al momento del bacio e in molti hanno stato anche una lingua da parte di Rosa Chemical al momento del bacio.



La reazione del pubblico e dei social è stato di sorpresa e divertimento. Bisogna sottolineare che Rosa Chemical è un rappresentatnte dei diritti LGBTQI+ come lo stesso Fedez. Chiara Ferragni ha assistito alla scena sorridendo e poi ha annunciato la pubblicità. Chissà se si sarà arrabbiata col marito Fedez oppure no.

IL LIMONE TRA ROSA CHEMICAL E FEDEZ IN MONDOVISIONE #Sanremo2023 pic.twitter.com/Bkc3lfcvCG — venere di twitta 💐 (@aleferaz) February 11, 2023



Cosa è successo

Show di Rosa Chemical, la quota più trasgressiva del festival. Durante la sua esibizione - si presenta sul palco con una camicia con dei fori in corrispondenza dei capezzoli circondati di brillantini - scende dal palco e avvicinandosi alla prima fila mima un amplesso con Fedez.

Poi trascina il rapper, visibilmente imbarazzato, sul palco: lo abbraccia e sul finale lo bacia appassionatamente sulla bocca. «Questo è il festival dell'amore, mi è scattato così all'improvviso», si è giustificato Rosa Chemical con Amadeus colto alla sprovvista dall'esibizione.