Federico Fashion Style, la foto in ospedale preoccupa i fan: «Ho aspettato 15 anni, ora sono felice»

Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style è in ospedale per un intervento chirurgico. Le foto postate sul suo profilo Instagram che lo mostrano sul letto dell'ospedale hanno fatto preoccupare i fan, ma il parrucchiere dei vip li ha subito rassicurati: si tratta infatti di un intervento pianificato, per rimuovere un problema estetico che lo affliggeva da anni.

«Sognavo di farlo da anni» ha detto lo styler che si è confidato con i follower a cuore aperto sul suo problema di salute, un eccesso di pelle che non era stata "riassorbita" dopo il dimagrimento: «Mi coprivo sempre con pantaloni a vita alta e fascia contenitiva, questa condizione mi creava disagio nell’espormi fisicamente».

Federico Fashion Style, cosa ha?

Non si tratta dunque di un problema di salute, anzi, il parrucchiere dice di sentirsi in splendida forma e ora anche in pace con se stesso. «Scusate se non sono stato presente qui con voi… Ma state tranquilli, sto bene, e sono molto felice» ha scritto.

Federico ha scelto di sottoporsi a un intervento di chirurgia estetica per rimuovere la pelle in eccesso. Dopo essere dimagrito di parecchi chili, aveva infatti della pelle in eccesso sull'addome, che non era riuscita a rimodellarsi dopo la perdita di peso: «In adolescenza avevo accumulato un po' di chili, che poi dimagrendo non sono mai riuscito a togliere nella fascia addominale. Vivevo in questa condizione che mi creava disagio nell'espormi fisicamente» ha spiegato sui social.

«Dopo 15 anni mi sono deciso»

Il problema della pelle in eccesso era difficile da nascondere e ha causato per anni imbarazzo a Federico: «Coprivo sempre con pantaloni a vita alta e fascia contenitiva che nascondeva questo inestetismo» si confida.

Con l'intervento di chirurgia estetica il problema però dovrebbe migliorare: «Oggi sono riuscito a coronare un sogno! Non vi nascondo che ci ho messo almeno 15 anni per decidere, perché per me la chirurgia estetica va utilizzata solo se realmente necessaria. Nulla a contrario a chi si rifà dalla testa ai piedi, ma questo è il mio punto di vista! Ho fatto mille diete, ho provato a fare attività sportiva, personal trainer, ma realmente era un accumulo di pelle. Io sono felice e condivido con voi la mia guarigione».