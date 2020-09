Federico Fashion Style, lite con Antonella Mosetti: «Mi devi 600 euro». E lei lo gela

Volano accuse a "Live - Non è la d'Urso" tra Antonella Mosetti e il parrucchiere dei vip, Federico Fashion Style. Il noto acconciatore, che qualche giorno fa è stato multato per scarsa trasparenza sul listino prezzi dopo un esposto del Codacons, è stato accusato dalla showgirl: "Ti ho lanciato io nel mondo dei vip, non mi hai mai detto grazie, ma quando venivo al tuo salone mi cadevano i capelli". La risposta dell'hairstylist non è tardata ad arrivare: "Tu mi hai bloccato sui social e al telefono perché mi devi dei soldi, quasi seicento euro. Non pagava mai".

In collegamento anche un'altra cliente insoddisfatta dal trattamento del salone di Federico. Si tratta di Chiara Facchetti, che si è vista arrivare un conto da 3550 euro per fare delle extension. Anche in questo caso, il parrucchiere ha dovuto difendersi: "Come per tutte le clienti, anche a lei era stato fatto un preventivo - ha spiegato - quindi sapeva quanto avrebbe speso, le cose costose vanno pagate".

