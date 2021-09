Tale e Quale Show, Federica Nargi è Elettra Lamborghini: il twerk che ha fatto impazzire il web

Tale e Quale Show parte con il botto. A scaldare subito la serata la performance di Federica Nargi che per stasera, venerdì 17 settembre è Elettra Lamborghini a Tale e Quale Show 2021. Il programma condotto da Carlo Conti apre il sipario con un gran bello spettacolo: l’ex velina di Striscia la Notizia che si esibisce in Pistolero, il brano hit parade dell'estate di Elettra Lamborghini. Classe 1990, 31 anni e romana, la Nargi che sui social vanta 4 milioni di followers, è pronta a rimettersi in gioco anche nella carriera, visto che nella vita privata ha già dato.

Uno dei brani più popolari di questa estate. State cantando anche voi da casa?

“Pistolero” @federicanargi / @ElettraLambo#taleequaleshow pic.twitter.com/5bpnmuKTG2 — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 17, 2021

Federica Nargi, la carriera

La sua carriera inizia nel mondo della moda: a Miss Italia vince la fascia di Miss Roma e Miss Cotonella. Nel 2008, insieme a Costanza Caracciolo, diventa velina di Striscia e tutto cambia fino a che nel 2012 l'esperienza finisce e si dedica alla conduzione di altri programmi. Poi sempre nel 2012 insieme alla sua ex collega e grande amica Costanza Caracciolo ha partecipato a Pechino Express.

Il twerk che ha scaldato il web

Stasera Federica Nargi ha voluto mostrare un altro suo asso nella manica: la danza. Ha twerkato a ritmo di Pistolero. Praticamente la Nargi sa ballare e il fisico la aiuta, ma sul cantare ci deve lavorare ancora sù, però una cosa bisogna dirla: ha cantato come la Lamborghini dal vivo a Sanremo (senza azzeccare una nota). Come esordio nel programma poteva andare un po’ meglio, ma è appena inizta, intanto lo spettacolo è stato molto apprezzato.