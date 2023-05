Luciana Littizzetto risponde al "Belli ciao" di Salvini: cosa ha detto del vicepremier

Dopo l'annuncio dell'addio alla Rai insieme a Fabio Fazio, Luciana Littizzetto ha parlato del suo passaggio alla Nove e replicato al tweet di Matteo Salvini che aveva commentato la notizia con una frase lapidaria pubblicata su Twitter: «Belli ciao». La comica lo ha fatto in occasione della presentazione al Salone del Libro di Torino dell'ultima pubbliazione della Gialappa's Band, "Mai dire noi".

Luciana Littizzetto, da Rai 3 al nuovo programma su Nove

Luciana Littizzetto, pur tra le risate della presentazione con il trio di amici, non ha nascosto la sua amarezza su quanto in televisione sia diventato difficile sperimentare, e ha messo in guardia la Gialappa's: «Preparatevi al politicamente corretto.

Ormai quando scrivi sai qual è tariffario delle polemiche che ti travolgeranno. Il comico non è politicamente corretto altrimenti non fa ridere. Ed è per questo che ci vedremo tutti alla Nove».

Il tariffario delle polemiche

Sulla questione del politicamente corretto, la Littizzetto dice: «Ormai quando scrivi hai tutto il tuo tariffario. Con questa battuta qua faccio un giorno e mezzo di mer**. Con questa invece secondo me si incaz**no di più. Preparati. Con questa arriva un'onda anomala, devi sperare che un politico dica una boiata per deviare l'attenzione. Ma è il nostro mestiere, chi se ne frega».



La replica al tweet di Matteo Salvini

Il vicepremier Matteo Salvini ha commentato il passaggio di Fazio e Littizzetto alla Nove con un tweet che non ha mancato di suscitare polemica: «Belli ciao», insieme alla foto dei diretti interessati e un titolo che ne annunciava l'addio alla Rai. Quando la Gialappa's ha tirato fuori l'argomento, "Lucianina" ha replicato: «Pensa te: 'Belli ciao' da un vicepresidente del consiglio». E sull'ipotesi di vedere il leader del Carroccio nella nuova trasmissione, ha chiosato: «Ma va’, a Che Tempo Salvini non viene. La busta gliel’hanno consegnata tante volte ma non viene».