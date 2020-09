Gf Vip, Fausto Leali e la frase choc: «Nero è il colore, negro la razza». Il cantante rischia di nuovo l'espulsione

Fausto Leali continua a fare gaffe nella casa del Grande Fratello Vip con una frase che non è passata inosservata. Mnetre parlava con altri inquilini dice la parola "negro" e subito i ragazzi gli fanno notare che è una parola poco carina, ma lui incalza: «Ma dai smettila nero è il colore, negro la razza».

Il discorso prosegue e Enock Barwuah, fratello minore di Balotelli precisa: «Però da casa ci guardano non deve passare sta cosa del negro, sennò diventa una cosa comune», Leali si corregge: «Assolutamente gli uomini di colore sono i bianchi», ma poi fa ironia: «Allora cosa devo fare con la canzone "Angeli negri", la cancello?». Interviene anche la De Blank che precisa: «Neri devi dire. Ora ti fanno la stessa cosa di Mussolini mo so c** tuoi». Leali insiste: «La canzone è nata anni fa che colpa nel ho io». Gli altri inquilini lo invitano però a smettere di ripetere quella parola, spiegando che hanno capito il senso del suo discorso, ma resta un termine offensivo.

A quel punto interviene nuovamente Enock: «Ho capito cosa vuoi dire, ma e una parola che non deve essere detta, sennò la gente pensa che è normale, ma è non è normale perché se a me la dicono per strada mi dice quella cosa lì...». Ma molti utenti sui social chiedono a gran voce l'espulsione di Fausto Leali.



