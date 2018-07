Fantascienza, Netflix annuncia la seconda stagione di "Altered Carbon"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Netflix annuncia il rinnovo della seconda stagione di "Altered Carbon", la serie originale Netflix tratta dall’omonimo romanzo noir di Richard K. Morgan. Commissionata da Netflix a Skydance Television, la nuova stagione vedrà Anthony Mackie nel ruolo di Takeshi Jovacs. L’attore ha esordito nel mondo del cinema nel film di Curtis Hanson "8 Mile" ispirato alla vera storia di Eminem. Tra le sue altre grandi interpretazioni quella del sergente JT Sanborn in "The Hurt Locker" e Tupac Shakur nel biopic "Notorious". Mackie è inoltre un membro della famiglia Marvel Comics, per la quale ha interpretato il ruolo di Falcon/Sam Wilson in "Captain America: The Winter Soldier", "Avengers: Age of Ultron", "Ant-Man", "Captain America: Civil War", "Avengers: Infinity Wars". Tra le altre grandi partecipazioni quelle in "Million Dollar Baby", "Shelter", "I guardiani del destino" e "The Night Before".onfermata nel ruolo di co-showrunner e produttore esecutivo Laeta Kalogridis, a cui si aggiunge Alison Schapker negli stessi ruoli. Per Skydance saranno produttori esecutivi David Ellison, Dana Goldberg e Marcy Ross, insieme a James Middleton ("Terminator 3: Le macchine ribelli", "The Sarah Connor Chronicles").