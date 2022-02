FantaSanremo, Sangiovanni e Iva Zanicchi dicono «Papalina», Emma manda baci: ecco i bonus di questa sera

La seconda serata di Sanremo 2022 si apre con Sangiovanni e il FantaSanremo è subito protagonista. L'ex concorrente di Amici, al termine della sua esibizione, ha chiesto ad Amadeus di ripetere con lui due parole: «FantaSanremo» e «Papalina». E per i fantagiocatori è una valanga di bonus: +25 per la prima parola, +50 per la seconda.

Le Vibrazioni senza Beppe Vessicchio

Il secondo sussulto di serata arriva con Le Vibrazioni, che non hanno avuto Beppe Vessicchio a dirigere l'orchestra come previsto inizialmente. La presenza del maestro avrebbe garantito un bonus da +25 ai fantagiocatori che schieravano la band.

Pioggia di bonus da Emma e Iva Zanicchi

Pioggia di bonus anche da Emma, che manda baci in camera (+10) e ringrazia dopo l'esibizione (+5). Parole di gratitudine verso l'orchestra valgono invece +10. Non è da meno Iva Zanicchi, che al termine della canzone conquista la standing ovation dell'Ariston (+20). «Per me il festival può finire qua, altro che papalina!», dice pronunciando la parola d'ordine che le varrà un bonus da 50 punti al FantaSanremo.

Amadeus si arrende al FantaSanremo

All'ennesimo cantante che sul palco pronuncia "Papalina", insiste per dargli in cinque, o nomina il FantaSanremo, Amadeus si è interrogato in diretta: «Ma perché dite tutti Papalina?». È successo dopo che Ditonellapiaga e Rettore, prima di cantare "Chimica", pronunciano la parola che garantisce 50 punti di bonus al FantaSanremo.