Facebook censura la mostra d'arte di Sgarbi per due fondoschiena

GUALDO TADINO (Perugia) - Due culi: scusate il termine. Ma è per questo motivo che il post di una mostra d'arte a Gualdo Tadino (Perugia), curata da Vittorio Sgarbi, è stato censurato da facebook.



La censura di Facebook si è abbattuta abbatte sulla'esposizione “Luciano Ventrone. Meraviglia ed estasi” inaugurata lo scorso 15 aprile nella Chiesa Monumentale di San Francesco. Il post del manofesto della mostra è stato vietato

in quanto contiene un’immagine che mostra eccessivamente il corpo

celebri nature morte del Maestro, comprende anche due rari nudi, "Il filo di perle" e "Intimi momenti".



Sgarbi s'infuria:

l culo è pura forma. Il culo è musica. Il culo è potere. Non per caso, la formula che indica la fortuna è legata al culo e alla sua dimensione. Si dice di chi vince, di chi ha successo, di chi ha buona sorte: ‘ha avuto culo

.



Facebiook aveva già censurato una precedente mostra “Seduzione e Potere. La donna nell’arte tra Guido Cagnacci e Tiepolo”, a cura di Vittorio Sgarbi e Antonio D’Amico, ospitata nella medesima sede fino al 3 dicembre 2017, indicando come “non appropriate ad un pubblico non adulto” le meravigliose opere d’arte che raccontavano la bellezza femminile tra Cinquecento e Settecento. Incriminate le scollature ardite, i seni procaci, le spalle scoperte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

». In effetti, la mostra, oltre alle«I