Frizzi, il dolore di Rita Dalla Chiesa su Facebook: "Non riesco a dormire..."

sposati per 10 anni

per la perdita di Fabrizio Frizzi

Sono stati, separati dopo 6, ma insieme per molto più tempo:è distrutta, ma ha scelto di affidare solo poche parole al suo profilo. Troppo il dolore per la conduttrice, figlia del generale ucciso dalla mafia, che aveva con l'ex marito un rapporto ancora bellissimo nonostante il loro amore finito tanti anni prima.«Non riesco a dormire. Ma non scrivo niente, perché dovrei scrivere il tutto. E il tutto, stanotte, preferisco, tenermelo dentro», ha scritto commentando la morte di Fabrizio, avvenuta ieri notte a Roma per un'emorragia cerebrale.