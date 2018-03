Fabrizio Frizzi, la lettera commossa di Gerry Scotti: "Ora non siamo più rivali"

Ci ha lasciato una persona per bene Un post condiviso da Gerry Scotti (@gerryscotti) in data: Mar 25, 2018 at 11:18 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Caro amico ti scrivo, e sinceramente non avrei mai pensato di scriverti le cose che sto per dirti". Dopo il messaggio scritto su Instagramha voluto ricordarein una commovente lettera inviata a La Stampa.Ha voluto ripercorrere il loro rapporto attraverso gli sms che si scambiavano. "Li ho conservati tutti - scrive Gerry Scotti - dai semplici auguri di Natale o di Pasqua, ai tuoi auguri per i miei sessant'anni, alle nostre prese in giro su quando cominciavano i nostri programmi: «in bocca al lupo ma non esagerare perché dall'altra parte ci sono io...». E per finire quelli molto stringati, ma colmi di affetto, di quando è iniziata la tua malattia ed insieme è iniziata la tua lotta per stare attaccato a questa vita".Parole che fanno scendere una lacrima e che proseguono nell'ammirazione nei confronti del collega e "rivale" amico nelle conduzioni televisive. "Ho ammirato la tua semplicità, la tua normalità, il tuo garbo, la tua correttezza e il tuo sorriso. È stupefacente, queste che sono le cose che più ricordo di te, sono quelle che oggi sono sulla bocca di tutti. Una persona per bene può ancora lasciare il segno. Tu, Fabrizio credimi, il segno lo hai lasciato".