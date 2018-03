Fabrizio Frizzi alla figlioletta Stella: «Avremo poco tempo per stare assieme...»

Morto Frizzi, addio al sorriso più sincero della tv​

Frizzi e i suoi amori, da Rita a Carlotta. Pochi mesi fa diceva: "Lotto per veder crescere mia figlia"

sapeva di non avere molto tempo per veder crescere sua figlia, nata quando lui aveva 55 anni, ma non immaginava certo che sarebbe stato così poco. Il popolare conduttore tvoggi perlo aveva confessato prima che nascesse la bimba, che oggi ha 5 anni, a Vanity Fair: «Non pensavo di diventare padre, mi ero rassegnato a rinunciare ad un'altra gioia in questa vita, ma era una mia scelta. Scoprire laun po' spiazza, ma è un atto di altruismo».La piccola Stella è nata dall'unione tra Fabrizio e, che allora era la sua compagna e poi è diventata sua moglie. L'imminente paternità aveva travolto d'improvviso Frizzi, che aveva deciso di studiare manuali per futuri genitori e, si vociferava all'epoca, aveva dichiarato di essere pronto a rinunciare alla conduzione delin caso di proposta pur di restare accanto a Carlotta, negli ultimi mesi di gravidanza.Stella nacque nell'agosto del 2013 e Fabrizio aveva confessato: «Diventare padre in età avanzata è una schicchera di entusiasmo e morte: da un lato è una gioia incredibile, dall'altro so che avrò poco tempo per farmi conoscere da mia figlia, ma vorrei che sia lei a sapere direttamente chi è suo padre e non che siano altri a raccontarle di me».